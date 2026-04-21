Incautan 4 700 relojes ilegales y falsificados en puerto de Guayaquil
Las autoridades frenaron la entrada de miles de productos que imitaban marcas de lujo.
Golpe a mercadería falsificada en Ecuador
Senae
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Fecha de publicación
21 abr 2026 - 15:49
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador evitó que 4 700 relojes falsificados ingresen al mercado ecuatoriano, tras un operativo en un puerto de Guayaquil este 21 de abril de 2026.
La mercadería llegó desde China y no había sido declarada.
Mercadería oculta y sin control
El cargamento fue detectado dentro de un contenedor que intentaba pasar desapercibido. Según el reporte, los relojes imitaban marcas reconocidas como Rolex, Cartier, Omega, Fossil y Patek Philippe.
Al no contar con documentación legal, estos productos vulneraban derechos de propiedad intelectual y buscaban ingresar de forma irregular al país.
Impacto en la economía
Las autoridades señalan que este tipo de comercio ilegal afecta directamente a los negocios formales. Además, genera pérdidas económicas y evita que se paguen impuestos.
Por eso, estos controles buscan proteger el mercado legal y evitar que productos de dudosa calidad lleguen a los consumidores.
Controles que siguen activos
Desde el Senae indicaron que continuarán los operativos en puertos y puntos estratégicos. El objetivo es frenar el contrabando y detectar mercancía ilegal antes de que se distribuya en el país.
Este caso se suma a otros golpes recientes contra redes de comercio ilícito, que intentan aprovechar rutas comerciales para introducir productos falsificados.
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