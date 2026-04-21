Incautan 4 700 relojes ilegales y falsificados en puerto de Guayaquil

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador evitó que 4 700 relojes falsificados ingresen al mercado ecuatoriano, tras un operativo en un puerto de Guayaquil este 21 de abril de 2026.

La mercadería llegó desde China y no había sido declarada.

Mercadería oculta y sin control

El cargamento fue detectado dentro de un contenedor que intentaba pasar desapercibido. Según el reporte, los relojes imitaban marcas reconocidas como Rolex, Cartier, Omega, Fossil y Patek Philippe.

Al no contar con documentación legal, estos productos vulneraban derechos de propiedad intelectual y buscaban ingresar de forma irregular al país.

🚨⌚ #Guayaquil | SENAE evita la comercialización de 4.700 relojes falsificados en el país



La mercancía, oculta en un contenedor proveniente de China, no fue declarada y vulnera derechos de propiedad intelectual.



🤖 La alerta generada permitió el accionar del área de… pic.twitter.com/cJ8HQ3lmVT — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) April 21, 2026

Impacto en la economía

Las autoridades señalan que este tipo de comercio ilegal afecta directamente a los negocios formales. Además, genera pérdidas económicas y evita que se paguen impuestos.

Por eso, estos controles buscan proteger el mercado legal y evitar que productos de dudosa calidad lleguen a los consumidores.

Controles que siguen activos

Desde el Senae indicaron que continuarán los operativos en puertos y puntos estratégicos. El objetivo es frenar el contrabando y detectar mercancía ilegal antes de que se distribuya en el país.

Este caso se suma a otros golpes recientes contra redes de comercio ilícito, que intentan aprovechar rutas comerciales para introducir productos falsificados.