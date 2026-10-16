Huracán Trudy amenaza a México en medio del fenómeno de El Niño

El huracán Trudy avanza por el Pacífico mexicano y mantiene bajo alerta a varias zonas costeras.

El huracán Trudy mantiene en alerta a las autoridades mexicanas por su avance sobre el océano Pacífico. El fenómeno se formó el jueves 15 de octubre de 2026 y llegó a alcanzar la categoría 3, antes de debilitarse a categoría 1 este viernes 16.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), en su actualización del viernes, Trudy registraba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.

El ciclón podría acercarse a las costas del suroeste de México entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. Las autoridades mantienen alertas por fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias que podrían provocar inundaciones y deslizamientos.

¿Qué relación tiene con El Niño?

La actividad ciclónica en el Pacífico oriental está relacionada, en parte, con el fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

Estas condiciones pueden favorecer la formación e intensificación de huracanes, especialmente cuando coinciden con cambios en los vientos y una elevada humedad atmosférica.

Sin embargo, El Niño no provoca directamente todos los huracanes, pues su desarrollo depende también de otros factores meteorológicos.

Una temporada de huracanes intensa

Durante octubre de 2026, el Pacífico oriental ha registrado varios ciclones de gran intensidad, entre ellos Polo, Rachel y Simon.

Según un reporte de Associated Press del 12 de octubre, la temporada ha alcanzado niveles excepcionales de energía ciclónica acumulada, un indicador que mide la intensidad y duración de las tormentas.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre Trudy debido a posibles cambios en su trayectoria e intensidad durante el fin de semana.