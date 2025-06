Impactantes imágenes: Volcán Etna registra potente erupción y causa pánico en turistas

Las autoridades aseguran que la erupción no es peligrosa para la población al no haber superado un valle a 2 800 metros de altitud.

El flujo, explica el observatorio, probablemente se ha producido por el colapso de una parte del cráter sureste pero "el material caliente " "parece no haber sobrepasado" el V alle del León , que los excursionistas suelen franquear en su ascenso al Etna.

Esta erupción del imponente Etna pudo ser perfectamente observada desde la cercana ciudad de Catania (sur), que no obstante mantiene su aeropuerto operativo .

"Según los primeros datos, el material no ha superado el borde del Valle del León y, tal y como me aseguran, no hay peligros para la población", afirmó.