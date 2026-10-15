Irán condena a muerte a una estudiante de 23 años por publicaciones en redes sociales

Najmeh Amini, estudiante iraní de 23 años, fue condenada a muerte por blasfemia debido a publicaciones en redes sociales. La sentencia aún puede ser apelada ante el Tribunal Supremo de Irán.

Najmeh Amini, una estudiante iraní de contabilidad de 23 años, fue condenada a muerte en Irán por presuntamente insultar al profeta Mahoma a través de publicaciones en redes sociales. La sentencia todavía puede ser apelada ante el Tribunal Supremo del país.

Según información difundida por organizaciones de derechos humanos, la joven permanece recluida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad, al noreste de Irán. Su caso se conoció después de que trascendiera que había recibido la pena capital por el delito de blasfemia.

La policía cibernética iraní, conocida como FATA, habría vigilado su actividad en internet. Amini fue detenida en el contexto de las protestas antigubernamentales registradas en enero de 2026 y posteriormente volvió a ser arrestada, según los reportes sobre el caso.

La defensa de Najmeh Amini fue rechazada

De acuerdo con información publicada por el diario iraní Khorasan, Amini sostuvo ante el tribunal que realizó las publicaciones mientras experimentaba alucinaciones, después de consumir hongos alucinógenos con unos amigos. Su argumento no fue aceptado por el juez.

Además de la condena a muerte, la estudiante recibió una pena de 12 años, seis meses y un día de prisión en un proceso separado, por cargos relacionados con acciones contra la seguridad nacional y propaganda contra el régimen.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron que Amini habría sufrido agresiones físicas durante su detención y permanecido cerca de tres meses aislada en un pabellón de seguridad.