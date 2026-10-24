Israel desplaza a miles de palestinos de Hebrón tras mortal ataque

Las familias denunciaron que tuvieron pocas horas para abandonar sus viviendas

Alrededor de 2 000 palestinos fueron desplazados de sus hogares en Hebrón, la mayor ciudad de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

La operación militar comenzó después de que dos palestinos atacaran el viernes un puesto de control cerca de la ciudad y mataran a dos soldados israelíes. Los dos atacantes también murieron.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que cerca de 2 000 personas tuvieron que abandonar la zona.

En declaraciones a la emisora pública Kan, afirmó que los residentes no podrán regresar a sus barrios hasta que el ejército termine las operaciones relacionadas con Hamás en Hebrón.

En el barrio de Ein Dir Baha, periodistas de la AFP observaron edificios marcados con cruces para señalar que habían sido evacuados.

⚠️ Las fuerzas de #Israel llevaron a cabo la demolición de edificios residenciales en la zona de Hebrón, en #CisjordaniaOcupada, en el marco de una operación militar lanzada tras un reciente ataque armado contra soldados israelíes ➡️ https://t.co/deIhxsO0C0 https://t.co/tI35uFy3ve — FRANCE 24 Español (@France24_es) October 24, 2026

Las calles quedaron prácticamente desiertas y vehículos militares circulaban por el sector.

Algunos residentes contaron que los soldados les ordenaron salir durante la madrugada y les dieron un plazo limitado para recoger sus pertenencias.

Israel amplía sus operaciones en Cisjordania

Higazi Shawer al Tamimi, un comerciante de 70 años, relató que los soldados lo despertaron alrededor de la una de la madrugada y le dieron dos horas para preparar maletas, reunir documentos y encontrar dónde alojarse.

El hombre cuestionó la operación y aseguró que no quiere abandonar su vivienda.

El gobernador de Hebrón, Khaled Dudin, estimó que cerca de un tercio de la ciudad está afectado por la operación y denunció lo que considera un castigo colectivo contra la población civil.

Mientras tanto, el alcalde Yusef al Jababari y el activista Isa Amro calcularon que entre 150 y 250 familias fueron desplazadas.

El alcalde aseguró que se ofrecerá alojamiento y ayuda a las personas afectadas.

El ejército israelí informó que entre el viernes y el sábado realizó operaciones en 40 zonas de Cisjordania y detuvo a unas 40 personas sospechosas de mantener vínculos con Hamás, grupos yihadistas o de participar en alteraciones del orden público y lanzamiento de piedras.

También señaló que realiza registros en el barrio de origen de los atacantes y que las operaciones podrían prolongarse varios días.

Tensión política y nuevos temores para la población palestina

La Autoridad Palestina pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para proteger a los residentes.

Hamás, que no se atribuyó la autoría del ataque, celebró la acción y llamó a realizar nuevas operaciones.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció una intervención militar de mayor alcance, mientras su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, volvió a pedir el desmantelamiento de la Autoridad Palestina, pese a que no se han presentado indicios que la vinculen con el ataque.

La operación ocurre en un contexto de tensión en Cisjordania, donde organizaciones y residentes denuncian un aumento de las agresiones de colonos israelíes contra palestinos.

La organización israelí de derechos humanos Yesh Din contabilizó 672 incidentes en los 26 días anteriores, según los datos citados en el reporte.

La situación también coincide con la campaña para las elecciones legislativas israelíes previstas para el martes, en las que Netanyahu enfrenta una competencia reñida.