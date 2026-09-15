Italia y España mantienen controles fronterizos por crisis migratoria en Ceuta

Migrantes sentados junto a las grandes tiendas de campaña en el nuevo campamento de acogida de Los Rosales, donde más de 800 personas fueron trasladadas desde el campamento de Loma Colmenar, en Ceuta.

Italia anunció este martes 15 de septiembre de 2026 que prolongó por otros 15 días los controles fronterizos para los viajeros procedentes de España, lo que provocó una medida recíproca de Madrid en el marco de la disputa entre estos dos Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Esta confrontación diplomática se mantiene desde el 1 de agosto, cuando el Ministerio del Interior italiano implementó estas medidas temporales después de que decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos irrumpieron en el enclave español de Ceuta a finales de julio.

La suspensión inicial de un mes por parte de Roma del acuerdo de libre circulación de Schengen con España, condenada por Madrid y otros países de la UE, llevó a Madrid a imponer una suspensión recíproca a los viajeros italianos.

La crisis en Ceuta, una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, mantiene bajo presión al gobierno del socialista Pedro Sánchez en España.

El Ministerio del Interior italiano indicó este martes en un comunicado que esta prolongación era necesaria, tras las evaluaciones realizadas por un comité encargado de la seguridad fronteriza.

"Persisten altos riesgos para la seguridad interna, así como posibles peligros relacionados con una eventual infiltración terrorista", señaló el Ministerio.

Por su parte, el Ministerio del Interior español indicó que sus controles fronterizos, implementadas el 8 de agosto, continuarán hasta el 8 de octubre y precisó que las razones que justifican estos controles se mantienen sin cambios.

Italia y España no comparten una frontera terrestre, pero se han establecido controles en los puntos de entrada marítimos y aéreos para ciudadanos de terceros países.

El espacio Schengen, donde existe libre circulación sin visa, agrupa a 29 países europeos que han eliminado oficialmente los controles en sus fronteras comunes.