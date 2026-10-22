Tensión en Albania: Diputados se enfrentan a golpes en el Parlamento durante protestas contra Edi Rama

Crisis política en Albania: Forcejeos en el hemiciclo y más de 300 heridos en las calles de Tirana

Diputados del oficialismo y la oposición protagonizaron este jueves enfrentamientos físicos y empujones en el Parlamento de Albania, mientras la oposición acusaba al gobierno de reprimir violentamente a los manifestantes tras más de una semana de disturbios en la capital.

Desde la semana pasada, estudiantes se han movilizado en las calles para exigir un mayor apoyo a la educación y para reactivar las demandas, sostenidas durante meses, de dimisión del primer ministro, Edi Rama.

Los manifestantes se han enfrentado regularmente a la policía y han atacado edificios gubernamentales. Los disturbios han dejado más de 300 heridos, entre ellos numerosos agentes, y decenas de detenidos.

Durante una votación prevista para este jueves, diputados de la oposición se congregaron frente al estrado de la presidencia de la cámara y exigieron la suspensión de la sesión debido a la situación de agitación en el país.

Los legisladores exhibieron fotografías de un manifestante que, según afirmaron, fue herido por la policía. También lanzaron agua y documentos hacia la presidencia del Parlamento, lo que desencadenó empujones y forcejeos con otros diputados.

Las escenas de tensión en el Parlamento albanés son habituales. En ocasiones anteriores se registraron incidentes similares y se encendieron bengalas dentro del hemiciclo en al menos dos ocasiones.

"Los diputados de la oposición decidieron hoy convertirse en la voz de las reivindicaciones de las protestas estudiantiles", declaró en un comunicado Sali Berisha, histórico líder opositor y jefe del Partido Democrático.

"Este Parlamento no puede seguir funcionando; carece de legitimidad", añadió.

Por su parte, el diputado socialista Pirro Vengu, miembro del partido gobernante, acusó en redes sociales a la oposición de intentar "utilizar los disturbios como una vía para regresar al poder".

Varios centenares de manifestantes se concentraron este jueves frente al Parlamento durante la sesión, aunque no se registraron incidentes.

Los estudiantes han marcado distancias con los partidos políticos y suelen portar pancartas en las que acusan tanto a Rama como a Berisha de corrupción.

La noche del miércoles se registraron incidentes aislados de escasa importancia en las calles de Tirana, la capital albanesa.

Sin embargo, el movimiento estudiantil convocó para el sábado una movilización nacional.

Las protestas contra el gobierno en este país balcánico comenzaron en mayo debido a un controvertido proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Rama, un político socialista de 62 años, gobierna este país de los Balcanes desde 2013 y el martes afirmó que la causa de las violentas protestas es una "guerra híbrida". Anteriormente, había acusado a Rusia e Irán de difundir información falsa en internet sobre las manifestaciones.