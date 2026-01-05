'La libertad de Venezuela está cerca'; María Corina Machado agradece 'firmeza' de Trump

"La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra", escribió la líder opositora venezolana María Corina Machado en su cuenta de X, este lunes 5 de enero de 2026.

Machado compartió en sus redes sociales un video de recopilación de grupos de venezolanos reunidos en diferentes ciudades del mundo celebrando la captura del mandatario Nicolás Maduro.

En el breve texto agradeció, en nombre de los venezolanos, al presidente estadounidense Donald Trump y su administración por "la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley".

Machado añadió que Venezuela será el "pricipal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos".

Según Machado, sus compatriotas celebraron en las calles de 30 países y 130 ciudades del mundo la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

"Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa", escribió Machado en X.

Este comunicado de la líder opositora venezolana se da luego de que Trump se refiriera a ella como una "mujer agradable", pero que no podría liderar el paístras la captura de Maduro.

El mandatario estadounidense recalcó que "sería muy difícil" que ella asumiera el poder porque "no tiene el apoyo o respeto" necesario dentro del país.