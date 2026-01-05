Venezuela confirma muerte de 32 'combatientes cubanos' en ataque de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela rindió homenaje a 32 "combatientes cubanos" que aseguró murieron durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado por Estados Unidos en Caracas y varios puntos del país, que desembocó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un comunicado difundido la noche del domingo 4 de enero de 2026 en su cuenta de Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos "ofrendaron su vida cumpliendo su deber" e indicó que este personal desempeñaba "tareas de protección y defensa institucional" como parte de la "cooperación entre Estados soberanos".

En ese contexto, Venezuela expresó su "más profunda solidaridad" a Cuba y agradeció al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y al general del Ejército y líder de la revolución cubana Raúl Castro "por su acompañamiento y firmeza solidaria".

De igual forma, calificó de "criminal e infame" el ataque estadounidense.

Previamente, Miguel Díaz-Canel explicó en redes sociales que los militares de su país "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin más detalles.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

El Ministerio del Interior cubano indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", escribió Díaz-Canel, quien expresó su "dolor e indignación" por estas muertes" y anunció dos días de luto oficial, a partir de las 6 de la mañana de este lunes.

Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que "muchos en el otro bando" fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos "muchos cubanos" que lo protegían.

Estados Unidos llevó a cabo este sábado un ataque contra algunas zonas de Caracas y los estados vecinos de Aragua, Miranda y La Guaira, en el norte del país, que terminó con la detención de la pareja presidencial venezolana.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en el país suramericano fueron asesinadas 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

La captura de Maduro ha sumido en una gran incertidumbre al Gobierno cubano, que tiene ya que afrontar una grave crisis económica y energética.