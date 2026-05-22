Médico estadounidense con ébola es aislado en Alemania: Esto se sabe

Un estadounidense contagiado con ébola fue hospitalizado en Alemania.

Peter Stanfford es un médico estadounidense que se contagió de ébola mientras trabajaba con pacientes enfermos en la República Democrática del Congo.

El hombre fue hospitalizado en el hospital universitario de la Charité, en Alemania, luego de que Estados Unidos no lo recibiera allegando la cercanía con Berlín.

La clínica informó este viernes 22 de mayo de 2026 que Stanfford está débil, pero no se encuentra en estado crítico.

"En el paciente se detectó de forma inequívoca el virus Bundibugyo, una cepa del virus del Ébola, mediante una prueba de PCR. Presenta síntomas claros y se encuentra muy débil, pero por el momento no está en estado crítico y no requiere medidas de cuidados intensivos ni procedimientos de sustitución de órganos", añadió el hospital en un comunicado.

Sin embargo, la enfermedad puede evolucionar y su estado podría cambiar más adelante.

Además del médico estadounidense, su esposa y cuatro hijos fueron aislados por ser contactos de alto riesgo.

Todos permanecen en cuarentena, aunque ninguno de ellos ha presentado síntomas del ébola.

La OMS eleva a 'muy alto' el nivel de riesgo por ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de la epidemia de ébola de "alto" a "muy alto", el máximo.

"La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente", declaró el secretario de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

"Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", añadió.

Hasta ahora "se confirmaron 82 casos, incluidos siete decesos" en RDC, indicó Tedros, pero precisó que en ese país hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.