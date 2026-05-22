Autoridades evalúan daños en dique de Coca Codo Sinclair; empresa asumirá el arreglo

Autoridades evalúan los daños registrados en el dique de Coca Codo Sinclair

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, junto a autoridades de CELEC EP, realizó un recorrido técnico en la zona de construcción del dique permeable cerca a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, este viernes 22 de mayo de 2026.

Las fuertes lluvias del jueves, causaron daños en la infraestructura ubicada a 7,8 kilómetros de las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una de las más grandes del país.

Según el Ministerio, la afectación de la infraestructura es puntual y ocurrió por una crecida extrema del río Quijos. "El dique soportó un caudal superior a los 4 000 metros cúbicos por segundo, considerado un fenómeno hidrológico extremo", indicó la entidad en su cuenta de X.

“El dique cumplió su función que es el amortiguamiento del agua”, señaló el ministro Blum durante el recorrido.

Las autoridades explicaron que actualmente un equipo multidisciplinario e interinstitucional desarrolla evaluaciones técnicas para determinar las intervenciones necesarias y establecer los plazos de rehabilitación de la obra.

Empresa constructora costeará la reparación

El ministro aseguró que los trabajos de reparación no representarán costos para el Estado ecuatoriano debido a las garantías contractuales vigentes con la empresa constructora.

“La reparación no le costará un solo centavo al Estado ecuatoriano debido a que existen garantías contractuales con la constructora de la obra”, afirmó Blum.

Las autoridades no han detallado aún cuánto tiempo tomarán las reparaciones ni si existirán afectaciones en la operación de Coca Codo Sinclair.