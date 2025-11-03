Muertos, heridos y destrucción tras terremoto de magnitud 6.3 que azotó el norte de Afganistán

El terremoto en Afganistán, este lunes 3 de noviembre del 2025, causó la destrucción de viviendas en infraestructuras

Al menos 20 personas murieron y 534 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6,3 que azotó, este lunes 3 de noviembre del 2025, en el norte de Afganistán. Esto ocurre dos meses después de un sismo mortal que se registró en el este de ese país.

El sismo ocurrió alrededor de la 01:00 local, con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan. Tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"Según la información de que disponemos por el momento, 534 personas resultaron heridas y más de 20 mártires fueron trasladados a hospitales de las provincias de Samangan y Balkh", indicó Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud.

En Mazar-i-Sharif, gran ciudad del norte del país en la región de Balkh, la mezquita azul, una joya arquitectónica del siglo XV con vibrantes azulejos, resultó dañada por el terremoto, observó un periodista de AFP.

Partes de su estructura, en especial uno de sus minaretes se desprendieron y quedaron esparcidos por los alrededores del conocido templo, uno de los sitios turísticos de Afganistán.

El Ministerio de Defensa dijo haber despejado y reabierto la carretera principal entre Mazar-i-Sharif y Kholm, bloqueada por etapas de tierra. También rescató a personas que quedaron atrapadas durante la madrugada.

Sin embargo, aún es necesario restablecer el suministro eléctrico en varias provincias tras los daños sufridos por las líneas eléctricas procedentes de Uzbekistán y Tayikistán, informó la empresa eléctrica pública Dabs.

"Muchas casas quedaron destruidas y se registraron importantes pérdidas económicas", declaró en X el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat. Además, ordenó a las "autoridades competentes distribuir ayuda médica y alimentaria y socorrer a los damnificados".

País sísmico

En Mazar-i-Sharif, numerosos habitantes salieron de sus viviendas por temor a que sus casas colapsaran. Las réplicas se sintieron incluso en la capital, Kabul

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó a las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, provocando la muerte de más de 2 200 personas y dejando más de 4 000 heridos, según las autoridades talibanas. Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiáticas e india.

Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Afganistán ha enfrentado varios terremotos desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1 500 muertos y destruyó más de 63 000 viviendas.