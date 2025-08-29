Nuevas reglas para solicitar y renovar la visa para EE.UU. rigen desde el martes 2 de septiembre

Para obtener la visa a Estados Unidos se debe tener una entrevista con un funcionario consular.

Los nuevos solicitantes de visas de no inmigrantes y quienes deseen renovarlas deberán someterse a nuevas reglas para obtener el documento desde el martes 2 de septiembre de 2025.

En primer lugar, el Departamento de Estado de EE.UU. actualizará las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante.

Además, desde esa fecha, los solicitantes de visas para no inmigrantes en la mayoría de las categorías deberán asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular.

EE.UU. verifica visas de más de 55 millones de personas

“Los solicitantes que tengan una cita para entrevista en las Secciones Consulares de Quito o Guayaquil deben asistir a la entrevista en persona, sin importar su edad”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

El tercer cambio es que los menores de 14 años y mayores de 79 también requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular.

“Los niños y adultos mayores de todas las edades que soliciten visas asistan a la entrevista en persona. Esto representa un cambio con respecto al requisito anterior”, indicó la Embajada en su página web.

Las visas de no inmigrantes son aquellas que permiten ingresar temporalmente al país norteamericano. Entre sus categorías constan: las de turismo y negocios, estudios académicos, trabajo temporal, tratamiento médico, intercambios culturales, para periodistas y medios de comunicación.