Padres aseguran que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por meses entre 2024 y 2025

Los padres de un joven de 16 años de California que se suicidó, hace cuatro meses (abril del 2025), presentaron una demanda contra la empresa OpenAI. El argumento es que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT supuestamente dio instrucciones al menor de edad y lo alentó a poner fin a su vida.

Matthew y Maria Raine presentaron, el lunes 25 de agosto del 2025, la denuncia ante una Corte del estado de California. En la queja judicial cosnta que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.

El texto alega que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que "podría potencialmente suspender a un ser humano".

"ChatGPT estaba funcionando exactamente como está diseñado: para alentar y validar de manera continua lo que sea que Adam expresara, incluyendo sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal", detalla la acción legal.

De acuerdo con la demanda, Adam comenzó a usar ChatGPT como ayuda para sus deberes escolares pero gradualmente desarrolló lo que sus padres describieron como una dependencia no sana.

La denuncia incluye partes de conversaciones en las que ChatGPT presuntamente dijo a Adam "no le debes la supervivencia a nadie" y se habría ofrecido a escribir su nota de suicidio.

Los padres pidieron a la Corte que ordene medidas de seguridad incluyendo el fin de cualquier conversación que involucre autolesiones, así como controles parentales para el uso del chatbot por parte de menores.