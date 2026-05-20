Petro dice le interesa mantener el comercio con Ecuador: 'eso sí afecta a las mafias'

Gustavo Petro se refirió a la guerra comercial con Ecuador a un día que venza el plazo para eliminar aranceles recíprocos.

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que le interesa mantener comercio con Ecuador porque "eso sí afecta a la mafia".

En una entrevista de este miércoles 20 de mayo de 2026, con el medio local Caracol, Petro se refirió a la guerra comercial con Ecuador.

"Si usted cierra una frontera, como se hizo con Venezuela en el gobierno de (Iván) Duque, poniendo aranceles altísimos que el mismo efecto producen, usted le está entregando la frontera a la mafia", añadió el Mandatario colombiano.

Según Petro, no tiene "ningún lío con Ecuador" y recalcó que no le "interesa cerrar el comercio", pero aplicó aranceles recíprocos "por un principio diplomático, que es la correspondencia".

Petro dijo que "tuvimos que seguir de la misma manera, pero nuestro interés no es que se tengan aranceles con Ecuador (…) Nuestro interés es que se legalice el paso continuo de comercio porque eso sí afecta a las mafias".

¿Qué ordenó la CAN sobre los aranceles entre Ecuador y Colombia?

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a Ecuador y Colombia eliminar los aranceles recíprocos en un plazo de 10 días.

El plazo para ambos países es de 10 días y vence este jueves 21 de mayo de 2026.

La seguridad en la frontera fue lo que ocasionó que el presidente Daniel Noboa aplicara un arancel a las importaciones de Colombia desde febrero de 2026.

Luego de que Ecuador llegara a aplicar un arancel del 100%, Noboa dispuso la disminución a 75%.