Tragedia en el Rally de Córdoba Auto pierde el control y vuelca sobre el público

La jornada del Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina, se vio empañada por un grave accidente que transformó la fiesta deportiva en una escena de angustia.

Durante uno de los tramos de velocidad, un vehículo de alta competición perdió la adherencia al terreno en una curva pronunciada, lo que provocó que el piloto perdiera el control total de la máquina.

El auto salió proyectado fuera de la ruta, dando varias vueltas de campana antes de impactar directamente contra un sector donde se encontraba un grupo de aficionados.

Equipos de emergencia y ambulancias desplegadas para el evento reaccionaron de inmediato para brindar los primeros auxilios a los afectados. Según reportes preliminares, el impacto dejó a varias personas con heridas de diversa consideración, quienes fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios cercanos.

El estruendo del choque y los gritos de los presentes marcaron el momento más crítico de la competencia, obligando a los organizadores a neutralizar la etapa de forma inmediata para permitir el ingreso de las unidades de rescate y asegurar el perímetro.

Tras el incidente, las autoridades deportivas y la policía local iniciaron una investigación técnica para determinar si el accidente fue producto de un fallo mecánico o un error de maniobra, sumado a la evaluación de la ubicación del público en esa zona específica del trayecto.

La organización del Rally Sudamericano emitió un comunicado preliminar lamentando lo sucedido y aseguró que se encuentran monitoreando la evolución de salud de los espectadores heridos, mientras la comunidad del automovilismo permanece en vilo ante la gravedad de las imágenes difundidas en redes sociales.