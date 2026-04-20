Laura Pausini dice a fans en concierto de Lima: 'Pagan mucho, pero no saben'

Laura Pausini detiene su espectáculo en el Arena 1 de San Miguel para recriminar, con su característico sentido del humor y un toque de ironía, la falta de entusiasmo de las primeras filas.

Un momento de tensión absoluta se vivió en el reciente concierto de Laura Pausini en la capital peruana, cuando la intérprete decidió interrumpir bruscamente uno de sus temas principales.

Visiblemente molesta, Pausini se dirigió directamente a un grupo de espectadores ubicados en la zona preferencial, recriminándoles su falta de entusiasmo y conocimiento de su repertorio.

"Es increíble que estén aquí adelante, hayan pagado tanto por sus entradas y no se sepan ni una canción", exclamó la artista ante un estadio que pasó del júbilo al silencio en cuestión de segundos.

El incidente, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostró a una Pausini exigente que no dudó en encarar a quienes, según su percepción, estaban más pendientes de sus teléfonos móviles que del espectáculo en vivo.

La cantante enfatizó que el valor de la entrada debería corresponder a la pasión por la música, señalando que los asientos de primera fila deberían estar ocupados por "verdaderos fanáticos" que vibran con cada nota.

Tras el fuerte llamado de atención, la italiana pidió retomar el tema, instando a todos los presentes a dejar de lado la frialdad y conectar con la experiencia artística.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras un sector del público aplaudió la honestidad y el carácter de la estrella, otros calificaron el gesto como una falta de respeto hacia quienes, a pesar de no cantar a todo pulmón, contribuyeron al éxito de taquilla del evento.