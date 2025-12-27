Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

Fotografía que muestra el humo en medio de edificios residenciales después de un ataque con misiles rusos a la capital de Ucrania, Kiev, el 27 de diciembre de 2025

En vísperas de la reunión en Florida entre Donald Trump y Volodimir Zelenski, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Kiev este 27 de diciembre, que dejó un muerto y a cientos de miles sin luz ni calefacción.

La alerta antiaérea estuvo activada durante horas después de unas fuertes explosiones ocurridas durante la noche. En el ataque murió una mujer de 47 años, según el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik. Once personas fueron hospitalizadas, según la alcaldía.

El gobernador de la región capitalina precisó que unas 320.000 personas quedaron sin corriente eléctrica.

El ataque se produjo la víspera de la reunión prevista en Florida entre el presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo Volodimir Zelenski, en la que hablarán del plan promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que en febrero cumplirá cuatro años.

Zelenski dijo este sábado, antes de partir a Estados Unidos, que el último ataque ruso sobre Kiev demuestra que Moscú "no quiere poner fin a la guerra".

Los rusos "buscan cualquier excusa para causarle a Ucrania un sufrimiento aún mayor, e incrementar la presión sobre otros", añadió el mandatario, precisando que Moscú desplegó en su último ataque sobre Kiev y su periferia alrededor de 500 drones y 40 misiles.

El ejército ruso dijo haber apuntado a instalaciones militares y a infraestructuras energéticas "usadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania".