Una tormenta de nieve golpea Yakutia en el extremo oriente de Rusia con temperaturas de -56°C

La región de Yakutia, en el extremo oriental de Rusia, vive una ola de frío sin precedentes al registrar −56 °C.

Este lugar de la Tierra se ha convertido en el punto más helado del planeta en este momento y se espera que las temperaturas desciendan hasta los -60°C.

Las condiciones climáticas extremas mantienen en alerta a las autoridades locales y por ahora las personas de la comunidad están confinadas a sus viviendas con clases y todas las actividades suspendidas.

Según reportes internacionales desde hace tres días, una fuerte tormenta de nieve golpea la localidad de Tiksi, esta situación obligó al cierre de escuelas y guarderías como medida preventiva ante los riesgos para la población.

Los meteorólogos advierten que las temperaturas podrían descender aún más, llegando hasta los −60 °C en las próximas horas, lo que agrava el impacto del fenómeno en esta zona conocida por sus inviernos extremos.