Sean 'Diddy' Combs estaría llevando una vida con privilegios dentro de la cárcel 

Sean 'Diddy' Combs habría pagado a otros presos para cocinar, limpiar y darle masajes dentro de Fort Dix, según testimonios recogidos por NBC News.

Sean 'Diddy' Combs estaría viviendo con comodidades poco habituales dentro de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses por transporte de personas con multas de prostitución.

Una investigación de NBC News, basada en testimonios de cuatro hombres que compartieron unidad con él, señala que Combs habría gastado millones de dólares al mes para que otros presos le cocinaran, limpiaran, lavaran su ropa, hicieran su cama e incluso le dieran masajes.

Comida especial y otros servicios

Según esos testimonios, algunos reclusos le preparaban platos como pollo al curry, pizza y empanadas , utilizando métodos improvisados dentro de la prisión.

También habría otros internos encargados de limpiar el baño y la ducha antes de que Combs los utilizara, además de guardar parte de su correspondencia debido a la gran cantidad de cartas que recibe.

Celular y alcohol de contrabando

El informe señala además que Combs habría tenido acceso a teléfonos celulares prohibidos, con los que habría ingresado a Instagram, así como a una tableta modificada para ver películas y contenidos.

Los testigos también hablaron de la presencia de bebidas alcohólicas introducidas ilegalmente, entre ellas coñac Hennessy, y de acceso a medicamentos fuera de los canales regulares de la prisión.

Su equipo rechaza las acusaciones

Un representante de Combs cuestionó la descripción de una supuesta vida “de lujo” y sostuvo que los informes exageraban situaciones de la vida cotidiana dentro de la prisión.

Por su parte, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos señaló que combatir el ingreso de contrabando y que investiga posibles irregularidades, aunque evitó comentar específicamente sobre el caso de Combs.