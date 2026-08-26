Sismo de magnitud 5.1 sacude Bogotá: el epicentro se localizó en Santander

Movimiento de magnitud 5.1 no deja daños ni emergencias en Bogotá

Un fuerte sismo se sintió en Bogotá al mediodía de este miércoles 26 de agosto de 2026.

El movimiento tuvo una magnitud de 5.1, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano, y hasta el momento no se han reportado emergencias.

El temblor ocurrió alrededor de las 11:45 y fue percibido en Bogotá y otras zonas de Colombia.

El epicentro se ubicó en Los Santos, en el departamento de Santander, con una profundidad de 149 kilómetros.

#ATENTOS. Un sismo de magnitud 5.1 y con una profundidad de 149 km se registró este 26AGO a las 11:45AM con epicentro en Los Santos, Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, sintiéndose con fuerza en varias regiones del país.



En desarrollo... pic.twitter.com/TxSwx3lBH0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 26, 2026

El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente que el movimiento tenía una magnitud preliminar de 5.4. Minutos después, la entidad actualizó el reporte y ajustó la magnitud a 5.1.

Bogotá mantiene monitoreo tras el temblor

Las autoridades de Bogotá informaron que, hasta el momento, no se han reportado situaciones de emergencia a través de la Línea 123 tras el movimiento telúrico.

Mientras tanto, se mantiene el monitoreo en las 20 localidades de Bogotá para identificar posibles incidentes relacionados con el sismo.