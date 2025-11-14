Trump dice que denunciará por una suma millonaria a la BBC por la edición de un discurso

El presidente Trump anunció una demanda millonaria en contra de la BBC por editar un discurso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 14 de noviembre del 2025 que la próxima semana podría interponer una demanda millonaria contra la BBC después de que la cadena británica admitiera un error al editar su discurso relacionado al 6 de enero de 2021.

"Les vamos a exigir una cantidad entre 1 000 millones y 5 000 millones de dólares", dijo el mandatario al grupo de prensa que lo acompañó durante su abordaje al avión presidencial en Washington antes de partir rumbo a Florida.

El republicano concluyó que "tengo que hacerlo" y adelantó que la acción judicial podría ser presentada la próxima semana. La BBC reconoció esta semana que su programa Panorama que usó una edición "engañosa" del discurso, que tuvo lugar el día del asalto violento al Capitolio, al unir fragmentos de diferentes momentos que podían alterar su sentido.

El equipo legal de Trump sostiene que esa edición omitió la frase en la que él pedía a sus seguidores marchar "pacífica y patrióticamente", lo que, según ellos, dañó su reputación al vincularlo con los actos violentos de ese día.

La cadena británica pidió disculpas y calificó el caso como un "error de juicio", aunque afirma que no existe base legal para una demanda por difamación relacionada con el contexto del 6 de enero.