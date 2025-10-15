10 detenidos en operativos en Loja y Azuay por sospecha de trata para explotación sexual

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo este miércoles 15 de octubre del 2025 en Loja y Azuay. Se allanaron cuatro viviendas y hay 10 detenidos por sospecha de trata de personas con fines de explotación sexual. Para esta intervención se contó con apoyo internacional.

Fiscalía anunció que en las próximas horas se formularán cargos en contra de los detenidos y se cruzará información con una organización internacional que colaboró en el proceso de indagación.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales de la Fiscalía se encontraron fajos de billetes de diferente denominación. También celulares y preservativos que se presumen eran usados por la banda.