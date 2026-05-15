Caso Pruebas Covid-19: El ABC del juicio contra Abdalá y Jacobo Bucaram

El expresidente Abdalá Bucaram y su hijo son procesados en el caso Pruebas Covid-19.

La Fiscalía solicitó que el expresidente Abdalá Bucaram sea sentenciado por el caso Pruebas Covid-19 y Agentes AMT.

El Tribunal suspendió la audiencia de juzgamiento la noche del jueves 14 de mayo de 2026, para deliberar y dar un fallo.

En los "próximos días" se convocará a una nueva audiencia para dar a conocer la resolución del Tribunal.

La Fiscalía pidió que se condene a Abdalá y Jacobo Bucaram, Leandro B. y Sheinman O. por el delito de delincuencia organizada.

Los cuatro hombres son señalados por el presunto delito de delincuencia organizada por su participación en la venta y almacenamiento de pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos médicos.

Teoría del caso de la Fiscalía

En su alegato final la Fiscalía señaló a los procesados por haber formado una estructura delictiva entre marzo y agosto de 2020.

La Fiscalía señaló en su teoría que la estructura delictiva obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21 000 pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos.

En los detalles del Ministerio Público argumentó que servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), de Quito, brindaron seguridad al extranjero Sheiman O. en el traslado de las pruebas a Guayaquil.

"Estos insumos fueron entregados al ciudadano Jácobo B. quien pagó 321 600 dólares en efectivo al procesado Sheiman O.

Los ciudadanos extranjeros Sheiman O. y el difunto Shy D. fueron aprendidos en delito flagrante en la provincia de Santa Elena con 100 000 dólares en efectivo.

Además se hallaron otros 212 510 dólares y 385 euros en el departamento que se encontraban", sostuvo en su alegato la Fiscalía.

En la vivienda del expresidente Bucaram se hallaron las pruebas rápidas y otros insumos, como mascarillas, almacenados.