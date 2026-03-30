¿Por qué uno de los abogados de Aquiles Alvarez en el caso Triple A renunció?

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, perdió a uno de sus defensores en el caso Triple A. El abogado Patricio Hidalgo López presentó su renuncia al patrocinio legal.

En un escrito fechado el 25 de marzo, Hidalgo explicó que su decisión se ampara en lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial, que reconoce el derecho de los abogados a apartarse de una causa por motivos de conciencia.

Según detalló, su salida responde a que tuvo conocimiento de hechos públicos relacionados con el caso que no le fueron informados oportunamente cuando asumió la defensa.

El jurista argumentó que su renuncia busca resguardar principios fundamentales del ejercicio profesional, como la probidad, la lealtad procesal y la ética, evitando así comprometer su actuación dentro del proceso.

No obstante, aclaró que el alcalde no queda en indefensión, ya que la representación legal continúa a cargo del abogado principal, Ramiro García.

García, por su parte, aseguró que el equipo de defensa se mantiene sin alteraciones. “No le conozco al abogado, pero está en su derecho”, señaló, al tiempo que ratificó la continuidad de la estrategia jurídica.

El caso Triple A investiga un presunto esquema de comercialización y distribución ilegal de combustible. La audiencia de juicio está prevista para reinstalarse el próximo 30 de mayo.

Además, Alvarez permanece en prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro y enfrenta otros dos procesos judiciales por presunta delincuencia organizada e incumplimiento de decisiones legítimas.