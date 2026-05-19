Prisión preventiva para el cantante New Jerson tras robo de televisores

El cantante urbano New Jerson fue detenido en una investigación por el robo de un camión con 100 televisores.

El cantante urbano New Jerson recibió prisión preventiva tras la audiencia realizada el domingo 17 de mayo de 2026.

El hombre fue detenido en un operativo ejecutado en Ciudad Celeste, en Samborondón, junto a otras nueve personas.

Las autoridades allanaron la vivienda en el marco de una investigación por el robo de un camión con más de 100 televisores.

De acuerdo con la defensa del artista, él se ecnontraba en el inmueble como invitado.

Los nexos con 'Los Choneros' y los motivos de la investigación a New Jerson

Jerson Luis Saldarriaga Vergara, de 26 años, es investigado por presunta asociación ilícita.

El caso parte del robo a un camión cargado con más de 100 televisores de marca Samsung, entre 70 y 75 pulgadas.

Este robo se reportó el 4 de mayo, y desde entonces la Policía Nacional investiga la estructura detrás.

En publicaciones de Facebook se ofrecían los televisores presuntamente robados. Incluso en las redes sociales de New Jerson se postearon videos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los detenidos tienen relación con el Grupo de Delincuencia Organizada 'Los Choneros'.

En el allanamiento de la Policía Nacional se halló: