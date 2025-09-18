Comité de Trabajadores de CNEL fue allanada tras denuncia del presunto vaciado de cuentas

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron, la noche del miércoles 17 de septiembre del 2025, la sede del Comité de Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), ubicada en el norte de Guayaquil.

El operativo se ejecutó como parte de un acto urgente solicitado por la directiva provisional del sindicato, que denunció el presunto manejo irregular de los fondos de los aportes de los trabajadores.

Durante el procedimiento, los agentes de Policía derribaron una puerta metálica para ingresar al inmueble donde también funcionan las oficinas de la Central Unitaria de Trabajadores. Videos que circulan en redes sociales muestran cómo se realizó la intervención.

La investigación apunta al exdirigente sindical Richard Gómez y a otras cuatro personas, señalados de haber vaciado las cuentas del Comité de Empresa en agosto pasado.

Richard Gómez fue desvinculado de CNEL este 3 de septiembre. Durante una entrevista en Teleamazonas, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó el dirigente sindical supuestamenbte vació la cuenta del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL.

Según la denuncia, entre el 1 y el 29 de agosto de 2025, la cuenta bancaria del sindicato pasó de tener un saldo de 852 753 dólares a 0,53 centavos.

Richard Gómez aseguró que el 85% de ese dinero se usó para pagar por un contrato de 13 000 botas industriales. Sin embargo, los sindicalistas alertan que las botas aún no han sido entregadas a los trabajadores.

El exsindicalista Richard Gómez reconoció que se usó el dinero para cumplir con el contrato firmado con el proveedor de botas. “Todo está blindado de acuerdo a los contratos que se han realizado”, dijo.

En medio de la polémica, se conoció que el exsindicalista viajó a Estados Unidos. Él asegura que se encuentra allí por motivos médicos.