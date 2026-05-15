El plan de Irán para llegar a su debut mundialista

La selección de fútbol de Irán se concentrará en Turquía antes de viajar a Estados Unidos para participar en el Mundial 2026, informaron este viernes 15 de mayo medios locales.

"La siguiente fase de la preparación de la selección nacional se llevará a cabo en Antalya, Turquía", informó el sitio web iraní Football360, que precisó que la delegación viajará luego a Arizona, donde el "Team Melli" tendrá el campo base.

El miércoles se organizó una ceremonia para despedir al equipo en Teherán.

Los jugadores, vestidos con el chándal oficial, recibieron un homenaje popular en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, en el que participaron miles de personas, de acuerdo con las imágenes ofrecidas por los medios estatales.

En Turquía y para completar su preparación, el equipo iraní se medirá a Gambia en un partido amistoso el 29 de mayo e incluso podría disputar un segundo encuentro, aunque los responsables federativos tratan de cerrar un rival y una fecha.

"Está confirmado para el 29 de mayo", indicó Sam Mahdizadeh, un irano-canadiense que se encarga de negociar los partidos amistosos del Team Melli.

Pero por ahora no está claro cuándo viajará el equipo a Turquía, ya que los jugadores deben tramitar sus visados, aunque el medio deportivo iraní Varzesh3 informó de que se espera que salgan el sábado.

El jueves, el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj, afirmó que aún no se han emitido visados para que la selección iraní pueda entrar en Estados Unidos para el Mundial.

"No hemos recibido ninguna comunicación de la otra parte sobre a quién se le han concedido visados. Aún no se ha emitido ningún visado", declaró Taj, según la agencia estatal IRNA.

Se espera además que el máximo responsable del fútbol iraní mantenga conversaciones con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras Teherán busca garantías para su selección en un contexto de guerra entre Irán e Israel, este último apoyado por Estados Unidos.

Irán debutará en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, antes de enfrentarse a Bélgica y Egipto en el Grupo G.