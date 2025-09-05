Cuatro docentes irán a juicio por violación grupal a adolescentes en vivienda de Cayambe

Los docentes llevaron a dos adolescentes a una vivienda y obligaron a beber licor

Cuatro docentes y el propietario de una vivienda irán a juicio por la violación grupal de dos adolescentes en Cayamabe, provincia de Pichincha. Los cinco implicados tienen vigentes boletas de encarcelamiento.

Los cinco señalados fueron identificados como Bryan Iván T. A., Luis Fernando L. S., Isaac Fernando O. Z. y Carlos Ignacio Q. F., docentes del colegio donde estudiaban las víctmas; y Juan Emilio C. T., propietario de la casa donde ocurrió la agresión sexual.

La violación grupal ocurrió la tarde del 28 de febrero del 2025 en Cayambe. De acuerdo a los testimonios, citados por la Fiscalía, los docentes llevaron a las adolescentes de 17 años a la casa y les dieron de tomar licor.

Ellas perdieron el conocimiento. Horas después despertaron en camas distintas y con síntomas de agresión sexual. Una de ellas relató que vio cómo arrastraban a su amiga a una de las habitaciones mientras intentaba huir. De inmediato la llevaron a la sala, donde la despojaron de su ropa y abusaron sexualmente de ella. Las dos jóvenes estuvieron en esa vivienda por más de cinco horas.

Mientras tanto sus madres las buscaban intensamente y decidieron acudir a la Policía. Una de las jóvenes logró alerta del hecho a una compañera con un mensaje de texto.

Los agresores al percatarse que la víctima envió el mensaje intentaron que recuperaran la consciencia y luego las embarcaron en un vehículo hasta el lugar donde realizaban sus prácticas. En este inmueble se encontraron con un policía e intentaron huir.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los docentes Bryan T., Luis L., Isaac O. y Carlos Q. Sin embargo, el juez no acogió el pedido y dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Además concedió medidas de protección para las víctimas con el fin de evitar que los procesados las intimidaran o se les acercaran.

Bryan T. incumplió esa disposición y enfrenta un proceso por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Por este hecho se pidió la pisión, que en esta ocasión fue aceptada.

Durante laas investigaciones se determinó la responsabilidad de Juan C., dueño de la vivienda donde se cometió delito y fue vinculado a la causa. También en el proceso judicial se ordenó que vaya a prisión.

Al finalizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez emitió las boletas de encarcelamiento para los cinco procesados. También dispuso a la Policía localizar y capturar a Luis L., Isaac O. y Carlos Q., quienes cumplían medidas alternativas.

Los cinco son procesados por el delito de violación. Los cuatro docentes y el propietario deberán enfrentar cargos por el primer y segundo inciso del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En este apartado se establece que: "Quien comete (violación), será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse y cuando se use violencia, amenaza o intimidación".