Caso Encuentro: Corte Nacional de Justicia archiva proceso de extradición de alias 'El turco'

Gabriel Nain Massuh, alias 'El turco' fue detenido en Colombia el 24 de enero de 2025.

Tras un año y tres meses de su detención y posterior liberación en Colombia, hay novedades sobre la situación de Gabriel Nain Massuh Villarruel, alias ‘El Turco’, procesado por el caso 'Encuentro' en Ecuador.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, resolvió el archivo definitivo del proceso de extradición de Massuh, en una providencia del 16 de abril de 2026.

¿Por qué se archivó el proceso?

Alias ‘El Turco’ tiene la condición de refugiado en Colombia, estatus que le concedió ese gobierno poco después de su detención.

Precisamente, eso constan en la resolución judicial. Sin embargo, se aclara que, si bien el proceso se archiva, debido a la condición de refugiado de Massuh, la notificación Roja de Interpol permanece vigente y activa.

Es decir, si este sujeto es localizado en otro territorio extranjero, donde no goce de dicho estatus, el juez de la causa penal podrá reactivar la extradición.

El juez Renán Andrade, quien lleva el caso 'Encuentro', fue notificado con la resolución de la Corte.

Rol en caso 'Encuentro'

El empresario guayaquileño Gabriel Nain Massuh es considerado una pieza clave en el caso, por presunta delincuencia organizada y corrupción en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

En noviembre de 2023, fue vinculado a la causa, y recibió prisión preventiva.

Para agosto dde 2024, fue llamado a juicio en este proceso.

Según la Fiscalía, Massuh habría manejado unidades de negocio en CNEL, para obtener beneficios económicos junto a Clemente Icaza Morla, entonces gerente de la entidad.

Massuh también ha sido mencionado en el caso Metástasis, involucrando a figuras como Leandro Norero y Xavier Jordán.