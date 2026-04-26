Sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra administración de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que el tirador que irrumpió en el hotel donde participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido.

El presunto autor del tiroteo, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, envió a sus familiares un extenso manifiesto, apenas 10 minutos antes del ataque.

Allí identificaba como "objetivos" a los miembros del Gobierno de Donald Trump, según reveló el diario The New York Post.

En el documento, de 1.052 palabras, detalla una lista de prioridades del ataque, situando a los altos cargos de la administración de Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.

Allen, de 31 años, justifica sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un "pedófilo, violador y traidor" -en posible referencia al presidente Trump- actúe en su nombre.

"Lo que mis representantes hacen se refleja en mí", reza el escrito.

El manifiesto también revela que el sospechoso planeó el ataque de manera minuciosa para, según él, "minimizar las bajas colaterales".

Allen especificó que utilizaría "perdigones en lugar de balas sólidas", para evitar que los disparos atravesaran paredes y alcanzaran a personas ajenas.

Un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por un disparo, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

Manifiesto anticristiano

El presidente Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump describió al atacante como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

"Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", señaló el presidente.

Trump aseguró que la propia familia del atacante estaba al tanto de sus dificultades y tendencias violentas.