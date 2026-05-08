Fijan fecha para vincular a cinco personas y nueve empresas al caso 'Goleada'

La medida beneficia a cinco procesados en esta causa; sin embargo, el alcalde de Guayaquil permanecerá en prisión debido a órdenes vigentes por el Caso Triple A y el retiro de su grillete electrónico.

Para las 09H00 del 13 de mayo de 2026, el juez de la Unidad de Garantías Penales en delitos de Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, fijó la audiencia de vinculación de cinco personas naturales y nueve jurídicas al caso 'Goleada'.

La lista la lideran Fiorella Ycaza y Gioconda María Henriques, esposa y madre respectivamente del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los 12 procesados por delincuencia organizada.

Tras ser notificada, Ycaza aseguró que el proceso en su contra responde a una “persecución contra su familia”.

Entre las empresas en la mira está la compañía del Petróleo y sus Derivados, Copedesa S.A., también relacionada con el caso 'Triple A'.

En esta causa se indaga un entramado empresarial, presuntamente creado con el fin de vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional, sin levantar alertas en las instituciones de control.

Además de la vinculación, la Fiscalía pedirá reformular cargos a los 12 procesados, entre los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez Henriques y el asambleísta Raúl Chávez. Sin embargo, no se conoce el nuevo delito.

A diferencia de los hermanos, el alcalde permanece recluido en la cárcel del Encuentro.