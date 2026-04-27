Comisión municipal admite una de tres denuncias sobre remoción de Aquiles Alvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en rueda de prensa del 15 de octubre de 2025, sobre nueva denuncia en su contra.

La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio de Guayaquil conoció tres denuncias ciudadanas, que solicitan iniciar el proceso de remoción del alcalde Aquiles Alvarez.

Tras el análisis técnico y jurídico de cada caso, la comisión -integrada por los concejales Arturo Escala, Ana Fuentes y Terry Álvarez- admitió una, e inadmitió las dos restantes.

El abogado Hugo Córdova Hidalgo es la única de las denuncias que, según la valoración de la comisión, cumplió con los requisitos de ley.

Su principal argumento es que el burgomaestre no puede continuar en el cargo al estar recluido en la cárcel del Encuentro, por dos procesos penales.

Criterios de admisión

La denuncia de Córdoba fue admitida a trámite, tras cumplir con la presentación ante la autoridad competente, reconocimiento de firma ante notario, domicilio en el cantón Guayaquil y la inclusión de una solicitud de pruebas.

Mientras que aquella presentada por David López, fue inadmitida porque no cumple con el requisito de pertenecer al mismo cantón donde la autoridad ejerce sus funciones. Es decir, reside en Quito.

En tanto, la denuncia de Óscar Velarde fue inadmitida por documentación incompleta, ausencia de solicitud y presentación de pruebas.

¿Cuál es el siguiente paso?

Con la admisión de la denuncia, se activa el procedimiento, que contempla:

La notificación al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. El inicio de un periodo de 10 días, durante el cual las partes podrán presentar sus argumentos y evidencias.

Para cumplir con el primer punto, la comisión coordinará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la notificación en la cárcel del Encuentro.

Sin la notificación formal, el proceso no puede avanzar.

Una vez que se cumpla el punto dos, la comisión elaborará un informe, que será puesto en conocimiento del pleno del Concejo Cantonal.