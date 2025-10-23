Exjuez que concedió un indulto a alias 'Momo', cabecilla de 'Los Águilas', irá a juicio

El exjuezJorge Enrique A. M. es acusado de prevaricato por liberar a alias 'Momo'

El exjuez Jorge Enrique A. M. irá a juicio por su presunta participación en el delito de prevaricato tras haber concedido un indulto a Bryan Vicente A. A., alias 'Momo'.

La Fiscalía General del Estado informó, este jueves 23 d eoctubre del 2025, que el presidente de la Corte de Guayas aceptó el dictamen acusatorio contra el exmagistrado.

Jorge Enrique A. M. es acusado de haber concendido un indulto presidencial al cabecilla de 'Los Águilas' cuando la medida no aplicaba y la condena por delincuencia organizada en su contra no estaba ejecutoriada.

El delito de prevaricato está tipificado en el artículo 268 del Código Ornánico Integral Penal (COIP). En este artículo se sanciona el delito con 3 a 5 años de cárcel y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por 6 meses.

Alias 'Momo' fue acusado de presuntamente participar en la desaparición y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas desde la cárcel. El cabecilla de 'Los Águilas', fracción armada de "Los Choneros", fue detenido el 31 de marzo del 2025 y condenado del 21 de octubre por el delito de tenencia y tráfico de armas.

Anteriormente fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada, pero salió de la cárcel el 27 de diciembre de 2024 acogiéndose al indulto presidencial de 2021, cuando alegó padecer una enfermedad catastrófica.

Mientras que el exjuez fue detenido el 22 de enero del 2025 durante el allanamiento en el Complejo Judicial Norte de Guayaquil. Un día después, el presidente de la Corte de Justicia de Guayas dictó arresto domiciliario.