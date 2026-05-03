Asesinan en Guayaquil a hermana de uno de los menores del caso Las Malvinas

Hermana de menor del caso Las Malvinas fue asesinada en el sur de Guayaquil

El crimen ocurrió aproximadamente a las 18:00 del viernes 1 de mayo, en la calle Tercera del sector de Las Malvinas.

Adriana Arroyo Ayoví se movilizaba junto a una amiga para realizar unas compras cuando fueron interceptadas por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta.

Según los reportes de testigos presenciales, uno de los atacantes descendió del vehículo y abrió fuego de manera directa contra la joven de 21 años, provocándole la muerte de forma inmediata.

Mientras que la amiga que la acompañaba resultó ilesa del atentado, la familia tuvo que enfrentar el dolor de reconocer el cuerpo y realizar los trámites legales en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses durante la mañana del sábado 2 de mayo.

El peso de un pasado trágico

La muerte de Adriana no es un hecho aislado de violencia criminal, sino que se suma a la trágica historia de su familia vinculada al caso Las Malvinas. Ella era hermana de Steven Medina (mencionado también como Steven Arroyo), uno de los cuatro niños que fueron víctimas de tortura y desaparición a manos de efectivos militares en un caso que conmocionó al pueblo afroecuatoriano.

La familia ha denunciado históricamente que, tras la muerte de Steve quien fue subido a una patrulla militar y hallado sin vida en Taura, existió un aparataje estatal de encubrimiento y racismo estructural que intentó criminalizar a la víctima de apenas 11 años para justificar el atroz crimen.

Puntos clave del suceso:

Víctima: Adriana Arroyo Ayoví, de 21 años, descrita como una joven dedicada a su hogar y al cuidado de sus hermanos.

Adriana Arroyo Ayoví, de 21 años, descrita como una joven dedicada a su hogar y al cuidado de sus hermanos. Modus Operandi: Sicariato perpetrado por dos hombres en motocicleta en el sur de Guayaquil.

Sicariato perpetrado por dos hombres en motocicleta en el sur de Guayaquil. Contexto Familiar: Hermana de Steven Medina, víctima de ejecución extrajudicial y tortura por parte de militares.

Hermana de Steven Medina, víctima de ejecución extrajudicial y tortura por parte de militares. Estado de la Investigación: El cuerpo fue procesado por Medicina Legal el 2 de mayo; no se reportan detenidos por el momento.

Hasta el cierre de esta nota las autoridades no se han pronunciado al respecto.