Fiscalía investiga al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por presunto enriquecimiento ilícito

Las autoridades allanaron la vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.

La Fiscalía investiga al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Por esta razón allanaron su vivienda la madrugada de este martes 17 de marzo de 2026.

En el marco de la investigación previa por este delito, la Fiscalía y Policía Nacional allanaron dos viviendas y el despacho de la Alcaldía de Cuenca.

Como pruebas, las autoridades se llevaron computadores, un celular, documentos y varias memorias USB.

Según Zamora, las autoridades tocaron su puerta mientras dormía con su familia y se llevaron dos computadores, un celular, varias memorias USB y dos documentos.

"Lo más risible es las razones", dijo el Burgomaestre. Se trataría de aproximadamente 80 000 dólares en un período de cinco años.