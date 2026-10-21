Fiscalía y Policía allanan el Municipio de Quito por presunto peculado 

Funcionarios de la Fiscalía y la Policía ingresaron a las oficinas del Municipio de Quito, en el centro de la capital.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron tres allanamientos en el Municipio de Quito la mañana de este miércoles 21 de octubre del 2026 por presunto peculado.

Las tres intervenciones se desarrollaron de forma simultánea en las oficinas del Municipio de Quito, en un consorcio en Rumiñahui y en el despacho de un abogado particular.

De acuerdo con información de la Fiscalía, los allanamientos buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto superior a los 4 millones de dólares.

Como parte de la investigación, también se allanaron las oficinas de la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), en el norte de Quito.

En esa entidad, se ingresó a las áreas de Secretaría General y Gestión Documental, indicó la Fiscalía General en su cuenta de X pasadas las 13:45.

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