Pabel Muñoz rindió su testimonio en Fiscalía por la compra de 60 trolebuses

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este martes 24 de marzo del 2026 a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este martes 24 de marzo del 2026 a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria en la compra de 60 trolebuses eléctricos.

El Ministerio Público abrió una investigación luego de que la Contraloría General del Estado hizo público un informe en el que señala al alcalde por la compra irregular de 60 unidades de trolebuses.

Según Muñoz, su comparecencia buscó "esclarecer" cuál fue su participación en la cooperación que tuvo el Municipio de Quito con la oficina de Naciones Unidas, para ejecutar el proyecto.

"Esta indagación parte de un informe equivocado de Contraloría que no reconoce cómo funcionan proyectos complejos con organismos internacionales. Estamos seguros de que no hay ningún indicio de irregularidad y que esto deberá aclararse", escribió Muñoz en un mensaje en su cuenta de X. .

El abogado defensor, Carlos Soria, señaló que, a su criterio, la Contraloría no ha logrado sustentar la existencia de indicios de responsabilidad penal. Explicó que la participación de organismos como Naciones Unidas responde a procesos especializados en la implementación de proyectos, como el de movilidad sostenible en Quito.