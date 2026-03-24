Grupo empresarial pedirá devolución de dinero hallado en bodega de edificio de Quito

La Policía Nacional halló cerca de un millón de dólares en una bodega en el subsuelo de un edificio en Quito.

Grupo empresarial pedirá la devolución de dinero decomisado en operativo policial ejecutado en una bodega, en el subsuelo de un edificio de Quito, el 20 de marzo de 2026.

El abogado del Grupo Elit, Jorge Luis Ortega, afirmó que presentará este martes 24 de marzo de 2026 la dosumentación que respalda la legalidad del dinero hallado.

"El dinero es lícito y eso se acreditará en la investigación, por parte de mis patrocinados", escribió en sus redes sociales luego de conocerse el decomiso del dinero por parte de las autoridades.

Asimismo, Ortega adelantó que una vez justificados los fondos, la empresa propietaria del dinero "se reserva el derecho de emprender acciones legales en contra de quien desinforme a la ciudadanía y relacione a sus accionistas con personajes políticos que nada tienen que ver con la compañía".

De acuerdo con la Policía Nacional, en el sitio se hallaron 992 560 dólares, pero la defensa asegura que había 1 048 000 dólares. Por lo que Ortega insiste en que "se exigirá la totalidad del dinero que se encontraba en la bóveda de seguridad contabilizado al detalle".

El dinero pertenecería a Elit Corporation, un grupo empresarial que aglutina una veintena de empresas dedicadas a actividades petroleras, de construcción y generación eléctrica.

La investigación policial estaba direccionada a la búsqueda de drogas por un presunto delito de narcotráfico. Incluso agentes vigilaron el lugar y a las personas que ingresaban al edificio por varios días.

Sin embargo, tras allanar la bodega los uniformados se toparon con cajas fuertes y dinero en efectivo.