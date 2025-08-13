La audiencia preparatoria de juicio contra los 17 militares del caso Malvinas se pospone

El pasado 10 de julio llegaron abogados de los vinculados al caso Malvinas, pero también se suspendió la audiencia.

Este miércoles 13 de agosto del 2025 se tenía prevista la audiencia preparatoria de juicio en el caso Malvinas. Sin embargo, la realización de la misma se pospuso otra vez. Es la segunda vez que se suspende esta audiencia.

En principio, la diligencia estaba convocada para el pasado 10 de julio, pero se suspendió porque los defensores de los imputados solicitaron tiempo para revisar el material pericial recién agregado al caso.

En esta segunda suspensión, la Fiscalía informó que la audiencia no se instaló por pedido de la defensa técnica de uno de los 17 militares procesados por la desaparición forzosa de cuatro menores de edad, hecho que ocurrió en diciembre de 2024.

¿Que se tiene previsto en la audiencia? En esta diligencia se determinará si existen elementos suficientes para llevar a los militares a juicio por el caso de desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, tras su detención ilegal en el sur de Guayaquil.

En esta causa judicial, cinco de los militares procesados se acogieron al programa de protección de testigos y admitieron la existencia del delito de desaparición forzada. Ahora esperan una reducción de penas por su colaboración.