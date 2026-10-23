Caso Laberinto: Juez dicta prisión preventiva para Luisa González  y dos personas más 

Luisa González, escandidata presidencial, es investigada por el delito de lavado de activos.

Un juez acogió el pedido de Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva para la excandidata presidencial Luisa González y dos personas más durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Laberinto.

La diligencia se desarrolló la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026 en el Cuartel Modelo, en Guayaquil, a donde fue trasladada González tras ser detenida en su domicilio, en Canuto, provincia de Manabí.

En esta causa, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

La medida de prisión preventiva también aplica para el exasambleísta, Santiago Díaz, y para Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil.

Mientras que para una cuarta procesada, Estefanía M., el juez dictó medidas alternativas a la prisión preventiva como presentación períodica ante la justicia y uso del grillete electrónico.

¿Que se investiga en el caso Laberinto?

Según la Fiscalía, el caso Laberinto investiga el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González - Andrés Arauz habría recibido la inyección de dinero en efectivo proveniente de Venezuela.

La causa se inició tras una declaración de Díaz, quien ya cumple una condena de 29 años de cárcel por el delito de violación, sobre que ingresó dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña.

Además, el Ministerio Público maneja la hipótesis de que el movimiento también se financió con dinero de una de las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que estaría involucrada en el tráfico ilegal de hidrocarburos.