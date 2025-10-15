La Procuraduría embargó los bienes inmuebles de Carlos Pólit, sentenciado en Ecuador y EE.UU.

Carlos Pólit fue sentenciado por el delito de concusión en Ecuador

La Procuraduría General del Estado ejecutó, este miércoles 15 de octubre del 2025, el embargo de bienes del excontralor Carlos Pólit, sentenciado en Ecuador por el delito de concusión.

Según el representante judicial del Estado, el embargo a los bienes de Pólit se dio tras obtener una orden del tribunal de ejecución de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.

“Tras la negativa del sentenciado a cumplir con la obligación pecunaria de la reparación integral, se activó los mecanismos de ejecución forzosa previstos en el marco legal”, informó la Procuraduría.

Esto se pudo concretar luego de que se realizó una investigación patrimonial y financiera a Pólit. Tras el embargo, los activos se destinarán a un posterior remate y monetización.

El remate permitirá “la restitución de los recursos al Estado para cubrir en parte el valor de la reparación integral material impuesto en la sentencia”, señaló la Procuraduría.

Pólit fue condenado en 2018 a seis años de cárcel por el delito de concusión en la trama de corrupción de Odebrecht. La Justicia ecuatoriana ordenó que pague una indemnización de 40,4 millones de dólares.

Por otra parte, Carlos Pólit también fue condenado, en octubre del 2024, a 10 años de prisión en Estados Unidos, luego de que en abril de este año fue hallado culpable de participar en un esquema lavado de dinero.

Él fue hallado culpable de seis delitos relacionados con el uso del sistema financiero de EE.UU. para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador.