Caso Apagón: Fiscalía formulará cargos contra 21 personas por contratos con Progen

Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra 21 personas por el presunto delito de peculado, relacionado a los contratos de generación eléctrica con Progren.

Así lo informó la Fiscalía este miércoles 29 de abril de 2026 a través de sus redes sociales. Es el primer paso en el proceso judicial tras los primeros allanamientos de julio de 2025.

Dentro del caso Apagón se investigan proyectos entre Celec EP y la empresa Progen.

La Fiscalía no detalló el nombre de las 21 personas que serán vinculadas en este proceso que nació durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024, bajo la presidencia de Daniel Noboa.

Sin embargo, entre las personas que han sido señaladas constan el exgerente de Celec, Fabián Calero y el exministro de Energía, Antonio Gonçalves.

¿Qué se investiga en el caso Apagón?

En este caso se investiga presunto peculado en la firma de contratos de generación energética entre la Corporación de Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa Progen en 2024, durante la crisis energética que vivió Ecuador.

Las indagaciones surgieron luego de que la Contraloría General determinó un perjuicio de alrededor de 140 millones de dólares para el Estado ecuatoriano por los contratos firmados con la empresa estadounidense Progen, para la instalación de las centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral.

El inicio de la investigación se hizo pública después de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaba indagando en los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia eléctrica.

Dichos contratos fueron adjudicados por Celec a las empresas Progen, con sede en Estados Unidos, y Austral Technical Management, con sede en Uruguay.