Sentencian a 25 años de cárcel a violador y asesino de menores de un caso en Guayllabamba

El hecho ocurrió en el 2010 y después de un largo juicio se dictó sentencia.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó este miércoles 12 de noviembre del 2025 que un Tribunal de Garantías Penales condenó a 25 años de cárcel a Luis Alonso C. Q., por la muerte de los dos menores de edad.

El asesinato de un niño, de 4 años, y una niña, de 9, tiene un responsable: Luis Alonso C. Q. Fiscalía demostró que el procesado participó en la muerte violenta de las víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de sacos de yute en una quebrada del barrio Chaquibamba, en Guayllabamba, en un hecho registrado el 30 de agosto de 2010.

Tanto el niño como la niña tenían huellas de haber sido golpeados y, en la pequeña, se encontraron rastros de una agresión sexual. El testimonio del perito que desarrolló el perfilamiento criminológico del procesado fue clave para alcanzar la sentencia.

El experto concluyó que Luis Alonso C. Q. reúne las características de un “violador furioso”: no expresa remordimiento ni culpa por su conducta criminal, tiene escaso control de sus impulsos y es capaz de fingir.

La Fiscal complementó su prueba con la autopsia psicológica practicada a los niños. Según esta experticia, el procesado planificó el crimen intentando acercarse a sus víctimas ofreciéndoles regalos y frutas.

Fiscalía también presentó los testimonios de la madre y del tío político de los pequeños. Este último explicó al Tribunal que, horas antes del hallazgo de los hermanos, vio a Luis Alfonso C. Q. salir de la quebrada con la ropa embarrada de lodo.

La Fiscal agregó durante la audiencia que la escena del crimen se encontraba cerca de la residencia del ahora sentenciado. En ese inmueble se hallaron binchas de cabello que pertenecían a la niña.

Con base en los elementos probatorios, el Tribunal resolvió declarar culpable a Luis Alfonso C. Q., en calidad de autor directo.