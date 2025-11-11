Cpccs aún no logra conformar comisión ciudadana para elegir Fiscal; así avanza el proceso
El presidente del Cpccs, Andrés Falconi, dijo que la comisión ciudadana para la desginación del Fiscal General estaría conformada en octubre.
El Cpccs lleva a cabo el proceso para designar un nuevo Fiscal General.
Referencial
Compartir
Actualizada:
11 nov 2025 - 08:37
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aún no logra conformar la comisión ciudadana para nombrar Fiscal General y descalificó a cuatro postulantes el lunes 10 de noviembre de 2025.
Cuatro de 42 postulantes fueron descalificados y se cerró la fase de impugnación. Mientras tanto, 38 candidatos pasaron a la etapa de calificación de méritos.
Los descalificados son:
- José Montesdeoca
- Héctor Freire
- Álex Bósquez
- Joselito Argüello
De acuerdo con el pleno del Cpccs, los candidatos descalificados incurrieron en inhabilidades contempladas en el respectivo reglamento.
El Cpccs señaló que las personas descalificadas fueron candidatas a un cargo de elección popular en los últimos cinco años o tenían observaciones en la Contraloría General del Estado.
La designación de Fiscal General se debe hacer a través de una Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso de méritos y oposición.
La Comisión Ciudadana estará integrada por 10 personas: cinco delegados por cada una de las funciones del Estado y cinco representantes de la ciudadanía, que serán seleccionados a través de otro concurso.
Este cuertpo colegiado llevará a cabo el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a quien presidirá la Fiscalía General del Estado por los próximos seis años.
Compartir