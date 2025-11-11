Cpccs aún no logra conformar comisión ciudadana para elegir Fiscal; así avanza el proceso

El Cpccs lleva a cabo el proceso para designar un nuevo Fiscal General.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aún no logra conformar la comisión ciudadana para nombrar Fiscal General y descalificó a cuatro postulantes el lunes 10 de noviembre de 2025.

Cuatro de 42 postulantes fueron descalificados y se cerró la fase de impugnación. Mientras tanto, 38 candidatos pasaron a la etapa de calificación de méritos.

Los descalificados son:

José Montesdeoca

Héctor Freire

Álex Bósquez

Joselito Argüello

De acuerdo con el pleno del Cpccs, los candidatos descalificados incurrieron en inhabilidades contempladas en el respectivo reglamento.

El Cpccs señaló que las personas descalificadas fueron candidatas a un cargo de elección popular en los últimos cinco años o tenían observaciones en la Contraloría General del Estado.

La designación de Fiscal General se debe hacer a través de una Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso de méritos y oposición.

La Comisión Ciudadana estará integrada por 10 personas: cinco delegados por cada una de las funciones del Estado y cinco representantes de la ciudadanía, que serán seleccionados a través de otro concurso.

Este cuertpo colegiado llevará a cabo el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a quien presidirá la Fiscalía General del Estado por los próximos seis años.