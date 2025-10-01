Aquiles Alvarez: 'La Asamblea Constituyente debe de darse, pero no es el momento'

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció una persecución en su contra por el caso Triple A y cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa por su postura frente a las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel.

Sus declaraciones las realizó en una entrevista radial realizada la mañana del miércoles 1 de octubre del 2025.

Caso Triple A: 'Todo en este Gobierno es una novela'

En cuanto al caso Triple A, Aquiles Alvarez dijo que se trata de una persecución y un show por parte del Gobierno. Además, acusó al Fiscal de actuar en base a sus intereses para llegar a la Fiscalía General del Estado.

"Siguen queriendo show. Justamente ayer era 30 de septiembre, después me puse a pensar, capaz tenían un libreto para el segundo 30S. Todo en este Gobierno es novela", señaló Alvarez sobre el proceso judicial en su contra.

Aquiles Alvarez también acusó al Fiscal del caso Triple A de perseguirlo para "hacer campaña" con miras a la designación del nuevo Fiscal General del Estado.

Además ratificó que "no tiene miedo ni ningún problema" para enfrentar el juicio en este proceso

"La gente se da cuenta que hay una persecución directa. No nos han querido dejar tener ni Reina de Guayaquil ni sesión solemne (...) Hay persecución no solo contra el alcalde de Guayaquil sino contra Guayaquil". Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil

Sobre la invitación del Gobierno, del 1 de septiembre en Quito, Alvarez indicó que, a su parecer, no fue una trampa. "La Canciller quería tener un diálogo, pero el fiscal es un mamarracho, en eso se resume todo", añadió.

Fiestas octubrinas: 'Seguimos con la programación'

Aquiles Alvarez ratificó que las fiestas octubrinas se llevarán a cabo con los eventos que tenía contratados el Malecón. De igual forma reveló que consiguieron una tarima para hacer una Sesión Solemne.

A pesar que se permitió la adjudicación. el Alcalde de Guayaquil dijo que los tiempos no alcanzan y, por eso, las fiestas se realizarán con los recursos y programación que han conseguido antes.

"Guayaquil va a cumplir 205 años de seguir siendo, increíblemente, independiente a pesar de los problemas y persecuciones (...) Seguimos con la programación (...) Guayaquil, a pesar de todo, avanza", manifestó ", señaló Alvarez.

El burgoamestre confirmó que extenderá la invitación al Gobierno para que participe en la sesión solemne.

"Están invitados, pero estamos seguros que no van a venir. La invitación está hecha para toda la gente Gobierno" Aquilez Alvarez, alcalde de Guayaquil

Paro en Ecuador: 'No hay que cerrar la puerta al diálogo'

Alavrez dijo que prefiere guardar distancia al comentar del paro nacional para evitar inconvenientes con el Gobierno. Sin embargo condenó los "actos de violencia y represión".

"Nunca hay que cerrar la puerta al diálogo, por supuesto que hay que tomar decisiones duras, pero sentémonos, ¿acaso esto es una hacienda y se hace lo que el capataz dice?", manifestó Alvarez.

El Alcalde de Guayaquil aseguró que los hechos violentos se pudieron evitar, pero que "el ego" de muchos políticos no lo permitió.

Cuestionó al Gobierno y ratificó que no subirán los pasajes porque eso implicaría un fuerte impacto en la economía de los hogares. "Creen que aquí pueden ordenar como una hacienda. Guayaquil es autónomo. No va a subir el pasaje pase lo que pase", sentenció.

En este tema pidió al presidente Daniel Noboa dialogar para evitar hechos violentos.

"(Noboa) debe dejar el ego a un lado. Él debe de retroceder, debe demostrar humildad, sentarse con los dirigentes no mandar a su gente. Él debe de liderar". Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil

Constituyente de Noboa: 'Hoy no es el momento'

Alavrez dijo que la Constitución del 2008 se puede perfeccionar a través de la propuesta de una Asamblea Constituyente que popone Daniel Noboa.

No obstante, también recordó que este proceso implicará tiempo, desgate político y recursos económicos.