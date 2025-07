¿Qué pasará con la atención en las instituciones públicas que se fusionan en Ecuador?

El Gobierno de Ecuador anunció la supresión de seis Ministerios y seis Secretarías de Estado cuyas funciones serán absorbidas por otras carteras de Estado. La medida, que se anunció la tarde del jueves 24 de julio del 2025, responde a un Plan de Eficiencia Administrativa implementado por el presidente Daniel Noboa.

Esta decisión supone la supresión de partidas y el despido de funcionarios públicos de distintas entidades, aunque el Gobierno no ha precisado cuánto personal saldrá de sus cargos por la fusión ministerial.

Los ministerios que desaparecen son: Turismo, Cultura, Deportes, De la Mujer y Derechos Humanos y Ambiente. Además, las secretarías de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt), el Servicio Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), entre otros.

Este viernes 25 de julio del 2025 las carteras que desaparecen publicaron comunicados en sus redes sociales en los que aseguraron que, pese a la fusión, o se garantizará la atención a la ciudadanía durante la transición.

El Gobierno ha asegurado que no se suspenderán los servicios ni se cerrarán oficinas durante la transición, y que los trámites seguirán habilitados en las mismas plataformas físicas y digitales. No obstante, aún no se han dado detalles concretos sobre cómo se manejarán los tiempos de respuesta, el traslado del personal o la redistribución de competencias.

“Todos nuestros proyectos, procesos y servicios ciudadanos continúan operando con total normalidad. La atención a la ciudadanía se mantiene activa y sin interrupciones”, dice una parte de los comunicados publicados en redes sociales por los Ministerios afectados.

Además, indica que el proceso de fusión “no solo garantiza la continuidad institucional, sino que marca un paso firme hacia una gestión pública más eficiente, moderna y cercana a la gente”.