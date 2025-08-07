El Consejo Nacional Electoral aprobó la actualización del Registro Electoral en Ecuador

El organismo dijo que el Registro Electoral actualizado estará disponible para consulta ciudadana

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este jueves 7 de agosto, la actualización del Registro Electoral en Ecuador.

El organismo indicó que el objetivo de la disposición es garantizar los derechos de participación ciudadana en la jornada electoral anunciada para el mes de diciembre de 2025.

El CNE señaló que para este fin se habilitaron 13 966 443 electores, tanto en territorio nacional como en el exterior.

Además, se informó que en la actualización del Registro Electoral se reflejan los trámites de cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025.

Sin embargo, este servicio electoral permanecerá disponible de forma continua, y las solicitudes de cambio realizadas después de la fecha señalada se harán efectivas para las elecciones seccionales previstas en 2027.

El organismo dijo que el Registro Electoral actualizado estará disponible para consulta ciudadana en la página institucional www.cne.gob.ec, entre el 10 y 24 de agosto de 2025.

Y si la ciudadanía u organizaciones políticas detectaran anomalías, se podrá presentar los respectivos reclamos administrativos ante el organismo.