Arsenal logró una victoria en la jornada 36 de la Premier League

El Arsenal logró una victoria de 1-0 contra el West Ham United el 10 de mayo de 2026 en el London Stadium, en el marco de la jornada 36 de la Premier League 2025-2026.

Este resultado afianza a los "Gunners" en la lucha por el título de liga. Leandro Trossard anotó el único gol del partido en el minuto 83.

Un gol de Callum Wilson (West Ham) fue anulado por el VAR en el minuto 98.

Con esta victoria, el Arsenal se mantiene en la cima de la tabla, con 79 puntos en 36 partidos.

Mientras que el West Ham United se queda con 36 puntos, en la posición 18.