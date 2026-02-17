El Gobierno de Gustavo Petro demandó ante la Comunidad Andina a Ecuador

Colombia demandó la tasa de seguridad y aranceles de Ecuador ante la CAN

El Gobierno de Colombia demandó ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la decisión de Ecuador de imponer aranceles del 30% a productos colombianos y solicita que se levante la medida.

La medida se conoció tras la difusión del documento que contiene la demanda por el medio colombiano Caracol Radio, que además señaló que la CAN aceptó el trámite.

Ahora la CAN aceptó la demanda e iniciará una investigación para determinar si la tasa de seguridad impuesta por el gobierno de Daniel Noboa a las importaciones desde Colombia están prohibidas por sus estatutos.

También trascendió que el Gobierno de Colombia expedirá en los próximos días el decreto imponiendo aranceles a más de 20 productos de Ecuador.

El documento estaría listo y solo falta la firma del presidente, Petro.

Demanda de Colombia a Ecuador ante la CAN Caracol Radio